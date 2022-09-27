Hertz и BP планируют развивать сеть станций зарядки для электрокаров в Северной Америке

Американская Hertz Global Holdings Inc., занимающаяся прокатом автомобилей, подписала меморандум с британской энергетической компанией BP Plc о развитии сети станций зарядки для электромобилей в Северной Америке.

Электричество на эти станции будет поставлять BP pulse - подразделение BP по электрификации и зарядным решениям, говорится в сообщении Hertz. BP pulse будет также управлять инфраструктурой Hertz для обеспечения быстрого и эффективного процесса зарядки электрокаров, взятых в прокат.

"Hertz ускоряет процесс электрификации, инвестируя в крупнейший парк электромобилей в Северной Америке и повышая доступность зарядных станций", - заявил глава Hertz Стивен Шер.

Hertz создала парк из десятка тысяч электромобилей, которые закупила у Tesla Inc., Polestar и General Motors. Компания намерена электрифицировать четверть своего парка к 2024 году.

Котировки акций Hertz растут на 2,8% на предварительных торгах в США во вторник. С начала года рыночная стоимость компании упала на 37% (до $5,95 млрд), в то время как индекс S&P 500 потерял за этот период 23%.