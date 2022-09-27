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Дальнее зарубежье 27.09.2022 17:37

В ЕС обсуждают возможные изменения в рекомендациях по визам для россиян

В Евросоюзе в понедельник и вторник проходят технические обсуждения в рамках антикризисных механизмов ЕС с целью возможного пересмотра некоторых аспектов визовых правил для россиян, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

"Комиссия должна пересмотреть свои указания (по визам от 9 сентября - ИФ). В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами", - сказала Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопросы, обязаны ли государства-члены ЕС при ряде обстоятельств принимать россиян и существуют ли для таких случаев какие-либо специальные правила, она объяснила: "Нет специального документа для россиян. Есть правила ЕС по убежищу. Каждая просьба должна быть проанализирована индивидуально. Каждый человек должен быть выслушан и проверен, в том числе, по соображениям безопасности. Нет какого-либо специального порядка для российских граждан по отношению к другим".

В ответ на вопрос, готов ли ЕС на случай массового притока россиян на свои границы, представитель ЕК заявила: "На данный момент обстановка спокойная. Конечно, мы внимательно следим за ситуацией вместе со всеми соответствующими государствами-членами, а также вместе с нашими агентствами. Ситуация стабильная при некотором увеличении (приезжающих из России - ИФ) в Финляндии". Хиппер добавила, что поднимать сейчас вопрос на эту тему преждевременно.

Со своей стороны руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел нужным пояснить: "Для лиц, обращающихся с просьбой об убежище, мало просто прибыть на границу. Есть административные процедуры, которые надо выполнить. И нужно предоставить властям информацию, чтобы оформить досье о предоставлении убежища".

"Что важно подчеркнуть, - продолжил пресс-секретарь, - тут нет юридического пробела. Существует порядок для запросов на предоставление убежища".

По его словам, идут "потенциальные дебаты", как поступать с просителями из России, делать ли какие-либо исключения в данных особых обстоятельствах. "Независимо от того, к чему приведут эти дебаты, тем временем действует установленный порядок, который государства-члены должны соблюдать", - резюмировал Мамер.

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