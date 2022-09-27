Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа включен в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report

Азербайджан вновь включен в ежегодный рейтинг лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.
В опубликованном во вторник рейтинге 2022 года, с которым ознакомился «Интерфакс-Азербайджан», Азербайджан занял 73-е место среди 85 стран.
Годом ранее Азербайджан занимал 66-е место в списке из 78 стран.
Другие государства Южного Кавказа в рейтинге не представлены.
Лучшей страной мира, согласно этому рейтингу, признана Швейцария. В первую тройку также вошли Германия и Канада.
Турция занимает 30-ое (в 2021 году - 34-е), Россия – 36-ое (24-е), Эстония – 56-ое (57-е), Литва – 57-ое (67-е), Украина – 62-ое (71-е), Латвия – 64-ое (64-е), Казахстан – 82-ое (72-е), Иран-83-ое (в прошлом году в рейтинг включен не был), Узбекистан – 84-ое (73-е), Беларусь - последнее 85-ое место (75-е).
Рейтинг US News & World Report составлен при сотрудничестве с BAV Group, подразделением глобальной компании маркетинговых коммуникаций WPP, и Уортонской школой Пенсильванского университета (США).
Исследование основано на том, как в мире воспринимают страны с точки зрения ряда качественных характеристик — впечатлений, которые могут стимулировать торговлю, путешествия и инвестиции и напрямую влиять на национальную экономику, объяснили его авторы.
В этом году анализ проводился по 73 параметрам. Он основывается на результатах социологического опроса, участие в котором приняли более 17 тыс. человек со всего мира с 30 апреля по 13 июня 2022 года.
Р.Керимов
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