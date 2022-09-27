Британский король Карл III выбрал себе монограмму

Официальную монограмму британского короля Карла III во вторник официально представили в Лондоне, сообщает The Guardian.
Монограмма представляет собой вертикальное переплетение букв C (первая буква в имени монарха) и R (первая буква латинского слова rex - король). В петлю буквы R вписана латинская цифра III. Переплетение букв венчает королевская корона. В варианте для Шотландии использована историческая корона шотландского монарха.
Дизайн монограммы из нескольких вариантов, предложенных Геральдической палатой Великобритании, выбрал лично Карл III.
Монограмма является личной собственностью короля, ее используют при ведении переписки королевского двора, а также британские правительственные учреждения.
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