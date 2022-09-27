Китай продлит налоговые льготы при покупке автомобилей на новых источниках энергии до конца 2023г

Китайские власти объявили о продлении налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) до конца 2023 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления, говорится в заявлении министерства финансов, Государственного налогового управления и министерства промышленности и информационных технологий.

В нем отмечается, что освобождение от уплаты налога будет распространяться на конкретные автомобили, указанные в официальном списке.

Налоговые льготы на покупку NEV уже дважды продлевались и должны были закончиться в конце 2022 года. Ожидается, что после очередного продления общая сумма налоговых послаблений достигнет 100 млрд юаней ($14,23 млрд).

Производство NEV в стране в январе-августе увеличилось в 1,2 раза и достигло 3,97 млн автомобилей, в то время как продажи выросли в 1,1 раза - до 3,86 млн машин.