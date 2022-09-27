Запуск Baltic Pipe позволит снизить цены на газ в Европе, считает глава литовской Amber Grid

Начало работы газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией будет способствовать снижению цены на газ в регионе, полагает глава литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунас Бикнюс.

"Развитие польской энергосистемы значительно повышает и безопасность Литвы. Проект Baltic Pipe Польши и Дании был реализован как раз вовремя. Дополнительный источник газоснабжения в нашем регионе повысит надежность газоснабжения, а увеличение предложения газа создаст условия для снижения цены на газ", - цитируется Бикнюс в сообщении на сайте Amber Grid.

Во вторник в Польше прошла символическая церемония запуска трубопровода Baltic Pipe. В церемонии приняли участие польский президент Анджей Дуда, а также премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен. Вместе с тем, реально эксплуатация газопровода начнется 1 октября.

Бикнюс также напомнил, польский оператор газотранспортной системы Gaz-System в настоящее время строит новый терминал сжиженного природного газа (СПГ), который, вероятно, будет готов к 2028 году.

Газопровод Baltic Pipe протяженностью 900 км объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.

Ранее, 1 мая, начал работу газопровод GIPL, соединивший газотранспортные системы Литвы и Польши. В конце августа был открыт газопровод между Польшей и Словакией.