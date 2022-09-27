В Еврокомиссии (ЕК) следят за развитием ситуации с обнаруженными утечками газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", но пока не имеют оснований для выводов о причинах ЧП.
"Да, комиссия была проинформирована об установленных трех утечках на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Есть две утечки на "Северном потоке" и одна - на "Северном потоке 2". Мы внимательно следим за развитием событий вместе с соответствующими государствами-членами. На данный момент из-за этого нет последствий для газоснабжения в Европе", - заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи во вторник на брифинге в Брюсселе.
Макфи напомнил, что поставки газа по "Северному потоку" остановлены, а "Северный поток 2" не получил разрешения на функционирование.
"Мы также следим за потенциальными последствиями утечек метана, являющегося газом, производящим значительное воздействие на климат и загрязняющим воздух. И мы находимся в контакте с государствами-членами, что касается последствий для морской навигации. По информации, которую мы получили, национальными властями затронутых происшествием стран на месте установлена зона безопасности вокруг района утечек", - сообщил представитель ЕК.
На вопрос о возможных диверсиях на газопроводах Макфи ответил, что пока "преждевременно пускаться в гипотезы такого рода". Еврокомиссия, по его словам, получила информацию от соответствующих государств-членов, которые занимаются этой проблемой, и Брюссель поддерживает контакт с ними.
"Но в данный момент еще рано заниматься спекуляциями о причинах этих утечек и о возможном совпадении событий", - отреагировал пресс-секретарь на вопрос, нет ли связи между возникновением утечек в "Северных потоках" и церемонией открытия во вторник в Польше Балтийского газопровода для снабжения Центральной и Восточной Европы и стран Балтии газом из Норвегии.
В свою очеред, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер также отметил, что "пока нет никаких элементов, которые позволяют определить причины" утечек в "Северных потоках".
"Конечно, любая диверсия против какой бы то ни было любой инфраструктуры будет осуждена. Что же касается конкретной реакции (Еврокомиссии - ИФ) - она будет зависеть от фактов, которые будут установлены", - подчеркнул Мамер.
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