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ТЭК 27.09.2022 19:57

ФРГ может оставить в строю после 2022 года две из трех своих последних АЭС

Власти ФРГ на фоне энергетического кризиса со все большей вероятностью продолжат использовать и после окончания 2022 года две из трех своих последних АЭС, заявил во вторник глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

"Мы уже оказались в такой ситуации, когда стресс-тесты энергосистем показывают: нам может потребоваться ядерная энергия для поддержания безопасности энергосетей", - приводит его слова Bloomberg.

Агентство напоминает, что в сентябре немецкое правительство дало согласие не выводить из эксплуатации и оставить в резерве две АЭС.

Тем временем, отмечает в свою очередь Financial Times, власти Франции хотят ускорить выполнение планов по строительству новых ядерных реакторов - за счет принятия законов, которые облегчат процесс выдачи разрешений и согласования нужной документации.

"Это предложение отвечает здравому смыслу: оно позволит выиграть время и добиться энергетической независимости нашей страны", - заявила министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше.

По данным газеты, предложение предусматривает отказ от некоторых мер в сфере экологии и ускорение общественных обсуждений по вопросу строительства АЭС. Министр уточнила, что более быстрое строительство коснется ядерных объектов, которые будут возводить возле существующих АЭС, где параметры внешней среды уже известны.

Франция планирует построить не менее шести ядерных реакторов нового поколения на смену предыдущим, срок работы которых истекает к концу 2030-х годов. Начать строительство власти хотят к 2027 году. Однако настроенные против этих планов политиков и промышленники отмечают, что Франции серьезно не хватает специалистов и строителей для этой задачи.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АЭС, ПЕРСПЕКТИВЫ


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