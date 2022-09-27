Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на Шведский национальный центр сейсмологии.

"Нет сомнений, что были взрывы", - приводит пресса слова эксперта этого центра Бьорна Лунда.

СМИ уточняют, что центр зарегистрировал взрывы в понедельник.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.