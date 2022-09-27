Нефть ускорила рост

Нефтяные котировки активно дорожают вечером во вторник на информации о приостановке добычи в Мексиканском заливе на фоне приближения урагана "Ян".

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,11 (2,51%) - до $86,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,78 (2,32%) - до $78,49 за баррель.

Национальный центр США по слежению за ураганами ожидает, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.