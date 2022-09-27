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Дальнее зарубежье 27.09.2022 23:24

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Китай во вторник успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли, сообщили местные СМИ.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" ("Великий поход-6") с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Космические аппараты "Шиянь-16A", "Шиянь-16B" и "Шиянь-17" предназначены для проведения геологических исследований, городского планирования, а также для предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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