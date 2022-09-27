Индия будет наблюдать за инициативами на энергорынке и оценивать их возможные последствия - глава МИД

В Дели обеспокоены ситуацией на энергетическом рынке в регионе и намерены наблюдать за инициативами, в частности, связанными с введением ценовых порогов, и на то, какое влияние они окажут на страны региона, заявил во вторник на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьам Джайшанкар.
"Мы обсудили тему ценового порога. Вы должны понимать, что в последние несколько месяцев энергетический рынок испытал огромный стресс. Страны Большого Юга столкнулись с трудностями, противостоя ограничениям в сфере энергоресурсов не только ввиду роста цен, но и из-за ситуации с их наличием", - сказал индийский министр.
"Нас беспокоит, что энергетический рынок переживает стресс, поэтому мы будем оценивать, как та или иная ситуация отразится на нас, на странах Большого Юга, поскольку в развивающихся странах существует беспокойство относительно того, последует ли реакция на проблемы энергетической безопасности или нет - и это беспокойство очень велико", - отметил Джайшанкар.
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