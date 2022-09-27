Алиев и Макрон обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Баку и Ереваном.
По инициативе президента Франции Макрона во вторник состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Президент Франции проинформировал Алиева о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 26 сентября.
«Президент Азербайджана выразил благодарность за предоставленную информацию. В ходе разговора также состоялось обсуждение произошедшего столкновения на азербайджано-армянской границе. Главы государств обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
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