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В Осло приняли решение повысить уровень безопасности на объектах на континентальном шельфе

Правительство Норвегии во вторник объявило о повышении уровня безопасности морской и наземной нефтегазовой инфраструктуры после утечки газа на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

"Правительство постановило принять меры по повышению безопасности инфраструктуры - на берегу и на объектах, расположенных на норвежском континентальном шельфе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

"Решение вступило в силу по итогам совещания, в котором приняли участие представители норвежского правительства, командования вооруженных сил, полиции, а также операторы объектов, расположенных на континентальном шельфе", - говорится в документе.

"Проводится расследование. На основании информации, которой мы располагаем на данный момент, многое указывает на акт диверсии", - прокомментировал ситуацию министр энергетики Норвегии Терье Асланд. Он отметил, что угроз для безопасной эксплуатации объектов на норвежском континентальном шельфе нет.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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