США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд

США готовят очередной транш военной помощи Украине на сумму $1,1 млрд, сообщила британская Daily Mail со ссылками на свои источники из числа правительственных чиновников.
Как сообщил изданию источник, ознакомленный с планом поставок, в пакет "срочной помощи" планируется включить РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы систем противодействия беспилотникам, радиолокационное оборудование, а также запасные части к поставляемой технике. Предусматривается также обучение украинских военных и техническая поддержка.
Официальные лица заявили, что "о новом пакете военной помощи будет объявлено в ближайшие дни".
Как сообщило агентство Associated Press (АР), американские сенаторы от обеих партий "в значительной степени" поддержали запрос Белого дома о предоставление Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $11,7 млрд.
Эти средства должны быть включены в законопроект о временных расходах, который будет финансировать деятельность федерального правительства до середины декабря, сообщил АР источник.
Обе палаты Конгресса должны одобрить законопроект к концу пятницы, которая является концом финансового года, чтобы предотвратить частичное прекращение деятельности правительства.
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