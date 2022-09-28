МЧС Кыргызстана сообщает об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 63 человек

Количество погибших в результате конфликта на киргизско-таджикской границе увеличилось до 63 человек, сообщает в среду МЧС Киргизии.
"В ходе конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области в результате обстрелов погибли 63 гражданина Киргизии", - сообщили в МЧС.
По информации пресс-службы, среди погибших 50 военнослужащих и 13 мирных жителей, ранения получили 195 человек.
Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.
По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.
В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.
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