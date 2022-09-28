Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 сентября ЦБА установил на уровне 1.6236 маната/1EUR (27 сентября - 1.6384 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 сентября установил на уровне 0.029 маната/1RUB (27 сентября - 0.0289 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 сентября ЦБА установил на уровне 0.092 манат/1TRY (27 сентября - 0.0921 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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