Салливан, Гаджиев и Григорян обсудили проведение переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном были определены конкретные шаги по поддержанию мира между двумя странами.

«Сегодня я принимал у себя Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги в поддержку стабильного и прочного мира», - написал Салливан в твиттере.

Р.Керимов