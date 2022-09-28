ЕБРР сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2022-2023гг

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозирует на уровне 4,5%, отмечается в сентябрьском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).
Данная оценка соответствует прогнозу, опубликованному банком в мае.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ЕБРР также сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2023 год на уровне 2,5%.
«Сильные показатели неэнергетического сектора привели к экономическому росту на 6,2% г/г за первые семь месяцев 2022 года. Рост в ненефтяном секторе составил 9,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,4% при снижении добычи нефти в Азербайджане на 4,5% и росте газодобычи на 15,3%», - отмечается в обзоре.
ЕБРР указывает, что за счет высоких цен на углеводороды Азербайджан практически удвоил выручку от их экспорта и получил большой профицит текущего счета ($10,3 млрд за 6 месяцев – ИФ) и профицит госбюджета.
По оценкам банка, инфляция в Азербайджане ускорилась до 14,2% в июне, но замедлилась до 13,7% в июле, что является признаком снижения инфляционного давления.
«Центральный Банк Азербайджана жестко отреагировал на рост инфляции на начальном этапе и повысил учетную ставку на 150 базисных пункта в период с сентября 2021 года по март 2022 года, но осторожно подходил к этому вопросу в последующие периоды», - подчеркивает банк.
В ЕБРР считают, что высокие цены на энергоносители будут поддерживать экономический рост Азербайджана в ближайшей перспективе: 4,5% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. «Риски для экономики Азербайджана сбалансированы и во многом связаны с ценами на энергоносители», - указывается в обзоре.
Согласно оценкам ЕБРР рост ВВП Армении в 2022-2023гг составит 8% и 4% соответственно, Грузии – 8% и 5% соответственно.
Правительство Азербайджана рост ВВП на 2022 год прогнозирует на уровне 3,5%, на 2023г – 2,7%.
ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.
А.Азизов
Гаджиев сообщил, что обсудил с Григоряном мирный договор, делимитацию границы и открытие коммуникаций
Салливан, Гаджиев и Григорян обсудили проведение переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
Алиев и Макрон обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Баку и Ереваном
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Власти ОАЭ отменяют требование о ношении масок в отелях и ресторанах
Дания направила корабли в район утечек газа с "Северных потоков" в Балтике
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Три турецких госбанка перестали принимать карты «Мир»
МЧС Кыргызстана сообщает об увеличении числа погибших на границе с Таджикистаном до 63 человек
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank открыл очередной филиал в Баку
Выгодный микро кредит от Yelo Bank
Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично