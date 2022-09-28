ЕБРР сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2022-2023гг

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозирует на уровне 4,5%, отмечается в сентябрьском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

Данная оценка соответствует прогнозу, опубликованному банком в мае.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ЕБРР также сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2023 год на уровне 2,5%.

«Сильные показатели неэнергетического сектора привели к экономическому росту на 6,2% г/г за первые семь месяцев 2022 года. Рост в ненефтяном секторе составил 9,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,4% при снижении добычи нефти в Азербайджане на 4,5% и росте газодобычи на 15,3%», - отмечается в обзоре.

ЕБРР указывает, что за счет высоких цен на углеводороды Азербайджан практически удвоил выручку от их экспорта и получил большой профицит текущего счета ($10,3 млрд за 6 месяцев – ИФ) и профицит госбюджета.

По оценкам банка, инфляция в Азербайджане ускорилась до 14,2% в июне, но замедлилась до 13,7% в июле, что является признаком снижения инфляционного давления.

«Центральный Банк Азербайджана жестко отреагировал на рост инфляции на начальном этапе и повысил учетную ставку на 150 базисных пункта в период с сентября 2021 года по март 2022 года, но осторожно подходил к этому вопросу в последующие периоды», - подчеркивает банк.

В ЕБРР считают, что высокие цены на энергоносители будут поддерживать экономический рост Азербайджана в ближайшей перспективе: 4,5% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. «Риски для экономики Азербайджана сбалансированы и во многом связаны с ценами на энергоносители», - указывается в обзоре.

Согласно оценкам ЕБРР рост ВВП Армении в 2022-2023гг составит 8% и 4% соответственно, Грузии – 8% и 5% соответственно.

Правительство Азербайджана рост ВВП на 2022 год прогнозирует на уровне 3,5%, на 2023г – 2,7%.

ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.

А.Азизов