Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 78.50 +1.79 Brent 86.27 +2.21

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 28.09.2022 10:04

ЕБРР сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2022-2023гг

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозирует на уровне 4,5%, отмечается в сентябрьском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

Данная оценка соответствует прогнозу, опубликованному банком в мае.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ЕБРР также сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2023 год на уровне 2,5%.

«Сильные показатели неэнергетического сектора привели к экономическому росту на 6,2% г/г за первые семь месяцев 2022 года. Рост в ненефтяном секторе составил 9,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,4% при снижении добычи нефти в Азербайджане на 4,5% и росте газодобычи на 15,3%», - отмечается в обзоре.

ЕБРР указывает, что за счет высоких цен на углеводороды Азербайджан практически удвоил выручку от их экспорта и получил большой профицит текущего счета ($10,3 млрд за 6 месяцев – ИФ) и профицит госбюджета.

По оценкам банка, инфляция в Азербайджане ускорилась до 14,2% в июне, но замедлилась до 13,7% в июле, что является признаком снижения инфляционного давления.

«Центральный Банк Азербайджана жестко отреагировал на рост инфляции на начальном этапе и повысил учетную ставку на 150 базисных пункта в период с сентября 2021 года по март 2022 года, но осторожно подходил к этому вопросу в последующие периоды», - подчеркивает банк.

В ЕБРР считают, что высокие цены на энергоносители будут поддерживать экономический рост Азербайджана в ближайшей перспективе: 4,5% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. «Риски для экономики Азербайджана сбалансированы и во многом связаны с ценами на энергоносители», - указывается в обзоре.

Согласно оценкам ЕБРР рост ВВП Армении в 2022-2023гг составит 8% и 4% соответственно, Грузии – 8% и 5% соответственно.

Правительство Азербайджана рост ВВП на 2022 год прогнозирует на уровне 3,5%, на 2023г – 2,7%.

ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 4,5% - ЕБРР ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2022г до 5% ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2021-2022гг ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г до 4% с 5,5% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 2%, в 2022г – 2,5% ЕБРР: Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 2%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az