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Инфраструктура и тендеры 28.09.2022 10:15

Лянкяранский госуниверситет потратит почти 3 млн манатов на капремонт учебного корпуса

Лянкяранский государственный университет (LDU) направит почти 3 млн манатов на капитальный ремонт второго учебного корпуса.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «SM CONSTRUCTION SUPPLIES». Его стоимость - 2 млн 850 тыс. 697,71 маната.

Р.Керимов

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ВУЗ, ТЕНДЕР


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