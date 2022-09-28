Лянкяранский госуниверситет потратит почти 3 млн манатов на капремонт учебного корпуса

Лянкяранский государственный университет (LDU) направит почти 3 млн манатов на капитальный ремонт второго учебного корпуса.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «SM CONSTRUCTION SUPPLIES». Его стоимость - 2 млн 850 тыс. 697,71 маната.
Р.Керимов
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