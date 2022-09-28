Юань подешевел к доллару до минимума за 14 лет

Китайский юань подешевел к доллару до минимума с 2008 года на фоне сигналов ослабления поддержки валюты Пекином.
Курс юаня, торги которым проходят на территории материкового Китая, опустился до 7,2235/$1 по сравнению с 7,176/$1 на закрытие предыдущей сессии. Значение находится на минимальном за 14 лет уровне.
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) дал понять, что готов допустить ослабление юаня, установив справочный курс нацвалюты в размере 7,1107 юаня/$1, что является самым низким уровнем за более чем два года. Рыночный курс юаня может отклоняться от справочного не более чем на 2% в ту или иную сторону в течение сессии.
Курс офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опустился до рекордного минимума с момента введения системы раздельных торгов в 2010 году и составляет к 10:00 7,2298 юаня/$1 против 7,1795 юаня/$1.
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