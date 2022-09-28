Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 78.50 +1.79 Brent 86.27 +2.21

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 28.09.2022 10:24

Юань подешевел к доллару до минимума за 14 лет

Китайский юань подешевел к доллару до минимума с 2008 года на фоне сигналов ослабления поддержки валюты Пекином.

Курс юаня, торги которым проходят на территории материкового Китая, опустился до 7,2235/$1 по сравнению с 7,176/$1 на закрытие предыдущей сессии. Значение находится на минимальном за 14 лет уровне.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) дал понять, что готов допустить ослабление юаня, установив справочный курс нацвалюты в размере 7,1107 юаня/$1, что является самым низким уровнем за более чем два года. Рыночный курс юаня может отклоняться от справочного не более чем на 2% в ту или иную сторону в течение сессии.

Курс офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опустился до рекордного минимума с момента введения системы раздельных торгов в 2010 году и составляет к 10:00 7,2298 юаня/$1 против 7,1795 юаня/$1.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az