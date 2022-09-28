Добыча на Кашагане будет возобновлена к концу октября

Добыча углеводородов на месторождении Кашаган будет возобновлена к концу октября, сообщил журналистам глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.
3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".
В ночь с 9 на 10 августа оператор Кашагана - консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) - сообщил о "постепенном возобновлении производства", приостановленном на месторождении 3 августа из-за утечки газа на заводе "Болашак".
Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.
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