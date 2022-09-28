Южнокорейская разведка считает, что КНДР может провести ядерное испытание во второй половине октября или начале ноября

Северная Корея может провести ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейскую разведслужбу.
Отмечается, что представители Национальной службы разведки Южной Кореи проинформировали об этом парламентариев в ходе закрытого брифинга.
В этом году Северная Корея провела серию испытаний ракет малой и большой дальности. До этого КНДР проводила подобное испытание в 2017 году.
В начале сентября советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Сон Хан заявил, что Сеул, Токио и Вашингтон договорились о более жестких, чем ранее, мерах против КНДР в случае проведения Пхеньяном нового ядерного испытания.
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