Турецкий производитель газотрубных котлов к 2025г введет завод в Ивановской области

ООО "Брокс" намерено открыть в Ивановской области производство газотрубных котлов , стоимость проекта оценивается в 680 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Инвестиционная комиссия одобрила к реализации проект компании "Брокс", которая планирует строительство завода по производству паровых газотрубных котлов в Фурманове. Материнская компания в Турции осуществляет производство газотрубных котлов торговой марки BROX", - говорится в сообщении.

Мощность завода составит 50 единиц продукции в год. Его ввод намечен на четвертый квартал 2024 года. На новом предприятии планируется создание 62 рабочих мест.

Промышленные паровые котлы применяются для технологических целей в строительной, нефтяной, деревообрабатывающей отраслях, в сфере ЖКХ, а также на пищевых и молочных заводах.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Брокс" зарегистрировано в июне 2022 года в Фурманове Ивановской области. Его совладельцами на паритетной основе являются ООО "Миртекс" (Фурманов) и ООО "Брокс макине санайи ве тиджарет лимитед ширкети" (Турция), генеральным директором - Палабыйык Бекир.

Единственным владельцем "Миртекса", занимающегося производством трикотажного и вязаного полотна, является Акйол Мехмет. На территории Ивановской области ему также принадлежат ООО, занимающееся оптовой торговлей текстилем, и компания, действующая в сфере аренды и управления недвижимостью.

Турецкая группа компаний, выпускающая газотрубные котлы и горелки торговой марки BROX, по информации на сайте, функционирует на рынке с 1991 года. Производственные площади составляют 120 тыс. кв. метров. Свою продукцию экспортирует в 35 стран мира.