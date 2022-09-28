Финляндия планирует установить забор на границе с Россией в районах пограничных пунктов

Пограничная служба Финляндии завершила разработку плана строительства заграждения на границе с РФ и ждет окончательного решения о его возведении от властей республики.

"В связи с изменением обстановки в области безопасности в Финляндии пограничная служба считает необходимым строительство заграждения на части восточной границы. Забор будет строиться не по всей длине границы, а в наиболее рискованных районах, таких как пограничные переходы и прилегающие к ним районы", - говорится в опубликованном в среду сообщении пограничной службы Финляндии.

Главное внимание будет уделено пограничному контролю на юго-востоке Финляндии. Согласно плану, забор протяженностью от 130 до 260 км установят на некоторых участках восточной границы длиной 1 тыс. 300 км.

"Решение о строительстве ограждения на нашей восточной границе является политической задачей, так как оно рассчитано на достаточно длительный срок эксплуатации и является дорогостоящим проектом, ориентировочной стоимостью в сотни миллионов евро", - говорится в сообщении.

Пограничная служба Финляндии готова начать строительство барьерного ограждения в нынешнем году и завершить его через 3-4 года, сроки зависят от финансирования и поступления заказов.