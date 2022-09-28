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Дальнее зарубежье 28.09.2022 15:03

Китай начал строительство 4-й нитки газопровода "Запад-Восток"

Китай в среду официально запустил строительство очередной ветки трубопровода в рамках проекта поставки природного газа с запада на восток Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Четвертая нитка газопровода "Запад-Восток" общей протяженностью 3,34 тыс. километров берет начало в уезде Уця в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и заканчивается в городе Чжунвэй в Нинся-Хуэйском автономном районе.

По завершении строительства пропускная способность мегапроекта достигнет 100 млрд кубометров газа в год, сказал председатель правления China Oil & Gas Piping Network Corp. Чжан Вэй. Компания занимается строительством новой линии в рамках целей по обеспечению энергетической безопасности страны, добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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