Тариф на электроэнергию для населения в Литве в 2023г может вырасти в 2 раза, цена на газ - в 3 раза - регулятор

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Литве в 2023 году может вырасти почти в 2 раза по сравнению с текущим уровнем - до 0,64 евро за кВт.ч, а цена на газ для бытовых потребителей - ориентировочно в 3 раза, до 3,75-4,14 евро за кубометр, прогнозирует Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) Литвы.
Такие данные в среду привел глава ГСРЭ Ренатас Поцюс, представляя последние расчеты в парламентском комитете по бюджету и финансам.
Прогноз не учитывает государственные субсидии для населения. Компенсации за газ и электроэнергию правительство пообещало выплатить жителям с января, но какие они будут, пока не сообщается. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для этого потребуется более 1 млрд евро, администрация президента называла сумму в 1,3 млрд евро, а если бы нынешний тариф в 24 цента за кВт.ч электроэнергии был бы заморожен, то потребовалось бы 1,6 млрд евро.
В настоящее время тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 0,33 евро за кВт.ч (без учета компенсации от государства в размере 0,09 евро за кВт.ч), а цена на газ для этой категории - 1,31-1,56 евро за кубометр (без госкомпенсации в 0,54 евро за кубометр).
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