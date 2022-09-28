Семь банков в Азербайджане в январе-сентябре получили разрешения от ЦБ на открытие филиалов

Банки в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года получили разрешения от Центрального банка на открытие 23 филиалов.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным ЦБА, в текущем году разрешения на открытие филиалов получили 7 банков.

Больше всего разрешений – 8 – на открытие филиалов получил «Kapital Bank» (Гянджа, Зангилан и 6 - в Баку). Всего банк имеет разрешения на деятельность 112 филиалов.

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) с начала года получил разрешения на открытие 4 филиалов (Гянджа, Дашкесан, Биласувар и Сиязань). Всего банк имеет 62 разрешения.

По 3 разрешения получили Bank Respublika (Нахчыван, Агджабеди и Наримановский район Баку, всего 29 разрешений) и Azer-Turk Bank (все три в Баку, всего 10 филиалов).

По два разрешения ЦБА выдал YeloBank (Агджабяди, Гябяля, всего 15) и TuranBank (Газах и Абшерон, всего 17).

Одно разрешение (на открытие филиала в Наримановском районе Баку) получил Bank of Baku (всего 19 разрешений).

А.Азизов