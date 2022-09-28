Страховщики в Азербайджане в I полугодии увеличили число заключенных договоров в 1,5 раза

Страховщики в Азербайджане за январь-июнь 2022 году заключили 2 млн 31,48 тыс. страховых договоров, что на 51% больше, чем за первое полугодие 2021 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

Большая часть страховых договоров была заключена по добровольным видам страхования, на долю которых пришлось 58,6% общего портфеля или 1 млн 189,558 тыс. контрактов (рост в 2,1 раза по сравнению с январем-июнем 2021 года – ИФ).

При этом по страхованию жизни заключено 926,259 тыс. договоров (рост в 2,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 263,299 тыс. (рост на 62,1%), включая страхование имущества – 141,229 тыс. (рост на 53,7%).

Число договоров по обязательным видам страхования увеличилось в отчетный период на 7,5% - до 841,922 тыс. При этом по ОСАГО заключено 703,485 тыс. договоров (рост на 4,8%).

Суммарные премии страховщиков и перестраховщиков в Азербайджане по итогам первого квартала составили 503 млн 985,2 тыс. манатов (+8,2%).

Премии по добровольным видам страхования составили 374 млн 875,9 тыс. манатов (рост на 19,4%). При этом по страхованию жизни премии составили 205 млн 668,5 тыс. манатов (рост на 29,9%), по страхованию иному, чем жизнь - 169 млн 207,5 тыс. манатов (рост на 8,7%).

По обязательным видам страхования премии в отчетный период составили 129 млн 109,2 тыс. манатов (спад на 14,9%).

За отчетный период суммарные премии страховщиков и перестраховщиков по договорам с физическими лицами выросли на 9,3% - до 108 млн 587,6 тыс. манатов или 21,5% всех премий. Премии по добровольным видам страхования и перестрахования физлиц составили 63 млн 239,6 тыс. манатов (рост на 14,8% - ИФ).

При этом по страхованию и перестрахованию жизни физлиц премии составили 48 млн 885 манатов (рост на 18,9%), по страхованию иному, чем жизнь - 14 млн 354,6 тыс. манатов (рост на 2,7%).

По обязательным видам страхования и перестрахования премии по договорам с физлицами в январе-июне 2022 года составили 45 млн 348,1 тыс. манатов (рост на 2,5%).

Х.Насирзаде