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Карабах 28.09.2022 14:17

Алиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с ходом строительства нового жилого комплекса в городе Шуша, сообщает сайт главы государства.

Алиев также ознакомился с условиями, созданными в здании специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе; с ходом строительных работ, проводимых в отеле «Шуша» и конференц-центре; в комплексе-имение Мехмандаровых; а также с ходом строительства средней школы №1.

Глава государства был проинформирован о предстоящих работах по капитальному ремонту в административном здании жилищно-коммунальных и ремонтных услуг Управления государственного заповедника города Шуша.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, СТРОИТЕЛЬСТВО


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