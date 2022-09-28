Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений (лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху –ИФ)», - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух стран и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова