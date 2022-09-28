Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и подготовку к саммиту ОТГ

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в среду обсудили текущую ситуацию в регионе и подготовку к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает МИД Азербайджана.
«Министры провели обмен мнениями о последней ситуации в регионе», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что работы, проводимые Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе масштабные восстановительные работы, служат мирному развитию региона.
В МИД отметили, что Байрамов и Чавушоглу также обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные с запланированной в Стамбуле министерской встречей в рамках подготовки к саммиту ОТГ.
Р.Керимов
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