Иран готов предоставить Узбекистану доступ к коридору Север-Юг

Иран готов предоставить Узбекистану все условия для использования иранских портов, Тегеран готов включить Ташкент в Чобахарское соглашение, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью узбекскому национальному информационному агентству (УзА), обнародованном в среду.

"Мы планируем создать в порту Чобахар необходимые и удобные возможности для участия и инвестирования заинтересованных стран. Мы готовы включить Узбекистан в Чобахарское соглашение и предоставить коридор Север-Юг", - сказал Раиси в интервью, опубликованному в среду.

"Сеть железнодорожных, автомобильных и морских путей нашей страны, в частности порты Бендер-Аббас и Чобахар, могут быть использованы узбекскими предпринимателями в целях перевозки грузов из Узбекистана и других государств", - отметил он.

В связи с этим, по его словам, в рамках Ашхабадского соглашения, трехстороннего соглашения между Ираном, Узбекистаном и Афганистаном, предприняты попытки создания правовых, консульских и таможенных условий для сотрудничества в данном направлении.

Раиси сообщил, что в соответствии с новыми программами Иран в кратчайшие сроки планируется создать множество объектов железнодорожной инфраструктуры, которыми могут воспользоваться узбекские предприниматели для налаживания внешней торговли.

Вместе с тем он обратил внимание на то, Узбекистан имеет удобное транзитное расположение в центральноазиатском регионе.

"Железнодорожные и автомобильные пути Узбекистана считаются удобными для выезда иранских бизнесменов в другие страны, и мы используем их в рамках двусторонних, региональных и международных соглашений", - сказал Раиси.

Отметив растущий объем взаимной торговли, президент Раиси сказал, что они все еще не соответствуют существующему потенциалу двух стран. По его словам, обе страны в краткие сроки должны стремиться удвоить объем взаимной торговли и довести его до $1 млрд.

"Иранские компании располагают огромными возможностями для входа в Узбекистан и налаживания производства в стране. Совместные инвестиции могут стать одним из удобных способов укрепления экономических связей", - заверил Раиси.

Раиси 14-16 сентября посетил Узбекистан с официальным визитом. По итогам узбекско-иранских переговоров на высшем уровне подписано 18 документов, охватывающих сотрудничество в различных сферах.

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