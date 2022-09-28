Успешно завершилась программа Yelo IT Lab



Yelo Bank обращает особое внимание на растущий спрос IT специалистов. Регулярно реализуя различные проекты по профессиональной подготовке молодых кадров в данной сфере, Банк подвел итоги программы «IT Lab».



В рамках проекта 35 потенциальных молодых людей,активно интересующихся IT-сферой и желающих построить свою будущую карьеру в этом направлении, за три месяца не только получили теоретические знания, но и познакомились с реальной рабочей средой по «Agile» методологии. Программа реализована совместно с GNIS oftware-компанией с более чем 20-летним международным опытом работы в сфере финансов и ИТ.



В первой части программы квалифицированные команды Yelo Bank-а и компании «GNIS of tware» провели необходимые теоретические тренинги в данной области.



Во второй части программы были созданы специальные условия для практичного применения полученных знаний. Участники принимали непосредственное участие в деятельности Банка, успешно выполняли поставленные перед ними задачи, знакомились с современной корпоративной средой.



На заключительном мероприятии по окончании программы всем участникам были вручены сертификаты и рекомендательные письма. Следует отметить, что наиболее активные участники программы будут трудоустроены в департаментах Банка по своей специальности. Одна из них, Айсу Тагизаде, поделилась своими мыслями о проекте: «Yelo ITLab— первая программа стажировки, в которой я участвовала. Я выучила SQLс нуля благодаря дружной и поддерживающей наскоманде. Оценив по достоинству все предоставляемые Yelo Bank-ом возможности, я получила первую успешную возможность в продвижении своей карьеры».



Другой участник, Шарабиддин Ахмаев, также завершивший программу с отличием, так выразил свои впечатления: «Когда меня отобрали на программу, у меня были только базовые знания. Благодаря профессиональной рабочей среде здесь я расширил свои знания и развил их на практике. Одним из самых положительных моментов в Yelo Bank было наличие зон отдыха, чтобы я мог эффективно проводить свое свободное время. Я рад, что теперь я тоже член яркой семьи Yelo».



Абузар Каримзаде— один из молодых людей, также получивших возможность трудоустройства благодаря Yelo IT Lab: «Профессиональный персонал смог полностью информативно донести программный материал за 3 месяца. Это отличная возможность для нетворкинга. Самое главное, что наши пожелания были услышаны и учтены на протяжении всей программы. Сегодня я являюсь членом Yelo Bank-а благодаря теплому подходу коллектива к молодежи и мотивации, которую я получил от особого внимания наставников. Я искренне благодарю организаторов».



Отметим, что до конца года Yelo Bank планирует реализовать еще несколько различных карьерных проектов для молодежи. Для получения дополнительной информации о будущих проектах вы можете следить за страницами Yelo Bank и Yelo Team в социальных сетях.



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