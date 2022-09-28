Успешно завершилась программа Yelo IT Lab

Yelo Bank обращает особое внимание на растущий спрос IT специалистов. Регулярно реализуя различные проекты по профессиональной подготовке молодых кадров в данной сфере, Банк подвел итоги программы «IT Lab».
В рамках проекта 35 потенциальных молодых людей,активно интересующихся IT-сферой и желающих построить свою будущую карьеру в этом направлении, за три месяца не только получили теоретические знания, но и познакомились с реальной рабочей средой по «Agile» методологии. Программа реализована совместно с GNIS oftware-компанией с более чем 20-летним международным опытом работы в сфере финансов и ИТ.
В первой части программы квалифицированные команды Yelo Bank-а и компании «GNIS of tware» провели необходимые теоретические тренинги в данной области.
Во второй части программы были созданы специальные условия для практичного применения полученных знаний. Участники принимали непосредственное участие в деятельности Банка, успешно выполняли поставленные перед ними задачи, знакомились с современной корпоративной средой.
На заключительном мероприятии по окончании программы всем участникам были вручены сертификаты и рекомендательные письма. Следует отметить, что наиболее активные участники программы будут трудоустроены в департаментах Банка по своей специальности. Одна из них, Айсу Тагизаде, поделилась своими мыслями о проекте: «Yelo ITLab— первая программа стажировки, в которой я участвовала. Я выучила SQLс нуля благодаря дружной и поддерживающей наскоманде. Оценив по достоинству все предоставляемые Yelo Bank-ом возможности, я получила первую успешную возможность в продвижении своей карьеры».
Другой участник, Шарабиддин Ахмаев, также завершивший программу с отличием, так выразил свои впечатления: «Когда меня отобрали на программу, у меня были только базовые знания. Благодаря профессиональной рабочей среде здесь я расширил свои знания и развил их на практике. Одним из самых положительных моментов в Yelo Bank было наличие зон отдыха, чтобы я мог эффективно проводить свое свободное время. Я рад, что теперь я тоже член яркой семьи Yelo».
Абузар Каримзаде— один из молодых людей, также получивших возможность трудоустройства благодаря Yelo IT Lab: «Профессиональный персонал смог полностью информативно донести программный материал за 3 месяца. Это отличная возможность для нетворкинга. Самое главное, что наши пожелания были услышаны и учтены на протяжении всей программы. Сегодня я являюсь членом Yelo Bank-а благодаря теплому подходу коллектива к молодежи и мотивации, которую я получил от особого внимания наставников. Я искренне благодарю организаторов».
Отметим, что до конца года Yelo Bank планирует реализовать еще несколько различных карьерных проектов для молодежи. Для получения дополнительной информации о будущих проектах вы можете следить за страницами Yelo Bank и Yelo Team в социальных сетях.
У вас есть дополнительные вопросы о других банковских услугах, в том числеавтокредитах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook,Instagramил и Whatsapp.
YeloBank –ЯркийБанкинг!
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и подготовку к саммиту ОТГ
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе
Алиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Шуше
Генсек НАТО обсудил с министром обороны Дании диверсию на Северном потоке
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению системы для работы с просроченной задолженностью по клиентам розничного и корпоративного бизнеса
Иран готов предоставить Узбекистану доступ к коридору Север-Юг
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Власти ОАЭ отменяют требование о ношении масок в отелях и ресторанах
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Австрия вслед за Чехией решила ввести проверки на границе со Словакией из-за наплыва нелегалов
Китай начал строительство 4-й нитки газопровода "Запад-Восток"
Финляндия планирует установить забор на границе с Россией в районах пограничных пунктов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично