Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 78.50 +1.79 Brent 86.27 +2.21

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 28.09.2022 16:22

В Шуше строят жилой комплекс из 23 домов

Строящийся жилой комплекс в Шуше будет состоять из 23 домов и включать 450 квартир, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Площадь комплекса составит 8 га.

Керимов, информируя президента Азербайджана Ильхама Алиева о ходе строительства, отметил, что работы по строительству 8 домов начались 1 июля этого года, остальных 15 домов - 1 сентября.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Керимов подчеркнул, что комплекс включает 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и семь пятикомнатных квартир. Здания будут 3-х и 5-этажные.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШУША, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Алиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Шуше Объявлены тендеры на строительство 15 жилых домов в Шуше CONCO получила подряд на строительство жилых домов в Шуше Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша Структура Минкультуры Азербайджана направит свыше 2 млн манатов на работы в Шуше ГААД в 2024г завершит строительство второй автодороги в Шушу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az