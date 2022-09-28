В Шуше строят жилой комплекс из 23 домов

Строящийся жилой комплекс в Шуше будет состоять из 23 домов и включать 450 квартир, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
Площадь комплекса составит 8 га.
Керимов, информируя президента Азербайджана Ильхама Алиева о ходе строительства, отметил, что работы по строительству 8 домов начались 1 июля этого года, остальных 15 домов - 1 сентября.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Керимов подчеркнул, что комплекс включает 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и семь пятикомнатных квартир. Здания будут 3-х и 5-этажные.
Р.Керимов
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