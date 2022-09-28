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ТЭК 28.09.2022 18:03

Энергетический кризис может «убить» экономику Словакии - премьер

Растущие цены на электроэнергию в Словакии ставят страну под угрозу коллапса, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

По его словам, существенный рост цен на фоне ситуации на Украине может "убить" экономику Словакии, если страна не получит финансовую помощь от Брюсселя в размере нескольких миллиардов евро.

Хегер также предупредил, что в противном случае будет вынужден национализировать систему энергоснабжения страны.

Власти Словакии в начале текущего года приняли решение продать избыточные мощности энерготрейдерам, которые теперь продают их стране обратно по рыночным ценам, примерно в пять раз превышающим первоначальную цену. "Словаки покупают за 500 евро то, что продали за 100", - сказал Хегер.

По его словам, страна находится в затруднительном положении, поскольку на оплату счетов за электроэнергию приходится 10% расходов среднестатистических домохозяйств.

Рост экономики Словакии замедляется на фоне ситуации на Украине. Еврокомиссия ожидает, что подъем ВВП Словакии составит 1,9% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Инфляция в 2022 году, как ожидается, достигнет 10,5%, в 2023 году - замедлится до 8,2%.

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