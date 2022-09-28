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Карабах 28.09.2022 16:45

Работы по восстановлению комплекса Мехмандаровых завершатся в 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках посещения города Шуша ознакомились с ходом восстановительных работ, проводимых в усадебном комплексе Мехмандаровых.

Помощник президента Анар Алекперов проинформировал о проделанной работе. Ремонтно-восстановительные работы планируются завершить в 2023 году.

После ремонтно-восстановительных работ в комплексе планируется организация музейной экспозиции.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, КОМПЛЕКС


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