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Регион 28.09.2022 16:51

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Проведение успешного обмена военнопленными, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также проведение РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины обсудил президент Украины Владимир Зеленский с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе телефонного разговора.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между РФ и Украиной был успешно проведен после долгой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы президента Турции, опубликованном в Twitter.

Обратив внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море, Эрдоган подчеркнул, что "аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС", и повторил предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

Президент подчеркнул, что проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров, говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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