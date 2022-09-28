Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Проведение успешного обмена военнопленными, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также проведение РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины обсудил президент Украины Владимир Зеленский с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе телефонного разговора.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор касался последних событий российско-украинской войны. Президент Эрдоган отметил, что очень рад, что обмен военнопленными между РФ и Украиной был успешно проведен после долгой подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы президента Турции, опубликованном в Twitter.
Обратив внимание на успешное функционирование соглашения об отправке украинского зерна через Черное море, Эрдоган подчеркнул, что "аналогичный подход может быть применен и в отношении Запорожской АЭС", и повторил предложение Турции выступить посредником в формировании демилитаризованной зоны вокруг электростанции.
Президент подчеркнул, что проведение односторонних "референдумов" в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров, говорится в сообщении.
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