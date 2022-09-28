Набравший силу ураган «Иэн» приближается к Флориде

Ураган "Иэн", который почти достиг высшей, пятой, категории по шкале ураганных ветров, надвигается на американский штат Флорида, сообщает Associated Press в среду.
По данным ВВС США, "Иэн" стремительно набрал силу в Мексиканском заливе и в 7 утра по местному времени (14:00 мск) находился в 105 км от прибрежного города Нейплс, который находится во Флориде.
"Это будут очень неприятные два дня", - заявил губернатор Флориды Рон Десантис в среду утром. Он отметил, что гражданам, которые находятся на пути урагана, необходимо уехать в ближайшие убежища и пока оставаться там.
По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) на 8:00 (15:00 по мск), "Иэн" двигается на северо-восток со скоростью около 17 км/ч. Скорость устойчивого ветра составляет около 250 км/ч. По шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона шторм можно считать ураганом пятой и наивысшей категории, если скорость устойчивого ветра превышает 252 км/ч.
В NHC предупреждают, что в результате штормового прилива уровень воды может подняться на 3,6-4,9 метра над сушей.
Более 2,5 млн человек в штате подлежат обязательной эвакуации.
В ночь на среду в результате обрушения урагана на Кубу на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. "Иэн" задел западную провинцию Пинар-дель-Рио, вызвав разрушения, сообщений о гибели людей не поступало.
В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме
Велиев и Бурчуладзе отметили важность расширения военного сотрудничества Баку и Тбилиси
Работы по восстановлению комплекса Мехмандаровых завершатся в 2023г
Brent подорожала до $88,19 за баррель
Энергетический кризис может «убить» экономику Словакии - премьер
QazaqGaz и Chevron хотят сотрудничать по вопросам энергоперехода и газовой стратегии Казахстана
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab
Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» приглашает женщин на должность продавца-кассира
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично