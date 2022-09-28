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Дальнее зарубежье 28.09.2022 18:31

Набравший силу ураган «Иэн» приближается к Флориде

Ураган "Иэн", который почти достиг высшей, пятой, категории по шкале ураганных ветров, надвигается на американский штат Флорида, сообщает Associated Press в среду.

По данным ВВС США, "Иэн" стремительно набрал силу в Мексиканском заливе и в 7 утра по местному времени (14:00 мск) находился в 105 км от прибрежного города Нейплс, который находится во Флориде.

"Это будут очень неприятные два дня", - заявил губернатор Флориды Рон Десантис в среду утром. Он отметил, что гражданам, которые находятся на пути урагана, необходимо уехать в ближайшие убежища и пока оставаться там.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC) на 8:00 (15:00 по мск), "Иэн" двигается на северо-восток со скоростью около 17 км/ч. Скорость устойчивого ветра составляет около 250 км/ч. По шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона шторм можно считать ураганом пятой и наивысшей категории, если скорость устойчивого ветра превышает 252 км/ч.

В NHC предупреждают, что в результате штормового прилива уровень воды может подняться на 3,6-4,9 метра над сушей.

Более 2,5 млн человек в штате подлежат обязательной эвакуации.

В ночь на среду в результате обрушения урагана на Кубу на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. "Иэн" задел западную провинцию Пинар-дель-Рио, вызвав разрушения, сообщений о гибели людей не поступало.

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