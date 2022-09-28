ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта

Исполнительная власть Гянджи заключило еще один контракт с ООО «Rovshən Oguz Qrup» для продолжения строительства Дворца спорта.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 10 млн манатов.

Ранее ИВ Гянджи уже заключало три контракта с Rovshan Oguz Qrup на общую сумму 24,6 млн манатов на строительство Дворца спорта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что строительство Дворца спорта в Гяндже будет завершено к началу 2024 года.

По словам президента, данный дворец спорта будет самым большим в стране. «Это очень большой проект. Могу сказать, что в Азербайджане нет дворца спорта такого размера, даже в Баку», - подчеркнул Алиев.

Во Дворце спорта будут созданы условия для занятий различными видами единоборств, борьбы, бокса. Также будет открыт специальный зал для ручных игр - баскетбола, волейбола, гандбола, 50-метровый бассейн, вспомогательные помещения, залы и отель.

Х.Насирзаде