Белый дом рассматривает возможность смены главы Минфина после выборов

Администрация президента США рассматривает возможность ухода в отставку министра финансов Джанет Йеллен и главы Национального экономического совета Брайана Диза после промежуточных выборов в Конгресс, написало издание Axios со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Белый дом недоволен тем, что Йеллен неохотно участвует в политических дискуссиях. Также ряд высказываний бывшего председателя Федрезерва были расценены как серьезные просчеты, включая признание собственной неправоты в оценке инфляции.
Кроме того, источники сообщили, что Йеллен выражала несогласие с некоторыми действиями президента Джо Байдена - например, она не хотела публично обвинять корпорации в росте цен и выступала против масштабного списания долгов по студенческим кредитам.
При этом в случае увеличения волатильности в американской экономике Йеллен останется на своем посту, добавили источники.
Советник Белого дома Анита Данн сказала в ответ на запрос Axios, что Йеллен и Диза не затронут кадровые перестановки после промежуточных выборов. Представитель Минфина заявил, что Йеллен не планирует покидать свой пост.
Букмекеры оценивают шансы на то, что республиканцы вернут себе большинство в Палате представителей, в 76%, и видят 61%-ную вероятность, что демократам удастся сохранить лидерство в Сенате, по данным сайта Smarkets. Промежуточные выборы состоятся 8 ноября.
В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме
Велиев и Бурчуладзе отметили важность расширения военного сотрудничества Баку и Тбилиси
Работы по восстановлению комплекса Мехмандаровых завершатся в 2023г
Brent подорожала до $88,19 за баррель
Энергетический кризис может «убить» экономику Словакии - премьер
QazaqGaz и Chevron хотят сотрудничать по вопросам энергоперехода и газовой стратегии Казахстана
ИВ Гянджи направит еще 10 млн манатов на продолжение строительства Дворца спорта
Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса - Bloomberg
Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AzerTelecom» и «Казахтелеком» «подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту
Успешно завершилась программа Yelo IT Lab
Компания ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» приглашает женщин на должность продавца-кассира
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично