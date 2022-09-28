В ФРГ провели рейд в штаб-квартире ультраправых

Сотрудники прокуратуры Берлина провели обыски в штаб-квартире ультраправой партии "Альтернатива для Германии", сообщает в среду Associated Press. Согласно заявлению партии, сотрудники прокуратуры скопировали жесткие диски, информацию с электронной почты, забрали документы. Обыск связан с расследованием в отношении бывшего сопредседателя партии Йорга Мойтена: его подозревают в финансовых нарушениях.

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