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Регион 28.09.2022 17:57

Спецпосланник Франции по Кавказу посетит Баку и Ереван

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей (Brice Roquefeuil) до конца текущей недели посетит Азербайджан и Армению для содействия в урегулировании нерешенных вопросов между сторонами.

«Франция и далее будет оказывать поддержку, чтобы внести свой вклад для урегулирования нерешенных вопросов путем переговоров. В продолжение переговоров президента республики Эмманюэля Макрона лидерами Азербайджана и Армении посол Брис Рокфей, специальный посланник по Южному Кавказу, направится на этой неделе в Баку, а затем в Ереван», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Франции.

По данным МИД, Рокфей также посетит Грузию для «укрепления диалога с грузинскими властями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, отношениям с Европейским Союзом и региональным процессам».

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ

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