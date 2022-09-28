Велиев и Бурчуладзе отметили важность расширения военного сотрудничества Баку и Тбилиси

Первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече в среду отметили важность расширения военного сотрудничества между Баку и Тбилиси, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Стороны особо отметили важность дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями и по другим интересующим вопросам», - говорится в сообщении военного ведомства.

Велиев отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества.

Согласно Минобороны, на встрече было заявлено, что «азербайджано-грузинские отношения основываются на дружбе и взаимном доверии, а регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества». Подчеркнуто, что «эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе».

Велиев со среды находится с официальным визитом в Грузии. В его рамках планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности, сообщали ранее в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов