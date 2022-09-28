В Баку высоко оценили усилия советника президента США по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку высоко ценят усилия советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по организации переговоров делегаций Азербайджана и Армении в Белом доме в Вашингтоне.

«Мы высоко ценим усилия Джейка Салливана, направленные на то, чтобы собрать вместе делегации Азербайджана и Армении в Белом доме, для обсуждения и продвижения повестки устойчивого мира и стабильности в нашем регионе», - написал Гаджиев в среду в твиттере.

Ранее Салливан сообщил о встрече с Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. «Сегодня я принял у себя Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги в поддержку стабильного и прочного мира», - написал он в твиттере.

В свою очередь Гаджиев рассказал, что на встрече с Григоряном и Салливаном обсуждались мирный договор между Баку и Ереваном, вопросы делимитации границы, открытия транспортных линий на Южном Кавказе.

«О результатах встречи в согласованной форме проинформировал Джейк Салливан. Главный аспект здесь - продолжение усилий по мирной повестке в конкретных временных рамках. На встрече обсуждались переговоры по мирному соглашению, делимитация армяно-азербайджанской границы, открытие транспортных линий, а также вопросы противопехотных мин и без вести пропавших лиц, которые являются частью гуманитарной повестки»,- говорилось в заявлении Гаджиева.

Он поблагодарил американскую сторону за организацию встречи и «за ее усилия по обеспечению прочного мира в регионе».

Р.Керимов