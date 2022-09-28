Brent подорожала до $88,19 за баррель

Цены на нефть перешли к уверенному росту после снижения утром на фоне данных о неожиданном уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 по бакинскому времени в среду составляет $88,19 за баррель, что на $1,92 (2,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,39 (3,04%), до $80,89 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей - до 430,56 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей и составили 212,19 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.
Между тем инвесторы обеспокоены потенциальным снижением спроса на нефть из-за рисков глобальной экономической рецессии на фоне подъема процентных ставок центробанками мира. Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для нефтяных цен на следующий год до $108 за баррель со $125 за баррель ранее.
Трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн".
Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.
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