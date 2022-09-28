ЕК даст твердый и единый ответ на диверсии против «Северных потоков»

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакт с государствами-членами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и рассчитывает на выяснение их причин в ходе расследования, заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Эта диверсия против инфраструктуры недопустима, на нее должен быть дан очень твердый и единый ответ", - сказал зампред ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Безопасность остается нашим абсолютным приоритетом. Ясно, что эти взрывы не являются случайностью. Получаемая до сих пор информация указывает на вероятность умышленного действия", - отметил Домбровскис.

Он выразил надежду, что расследование, которое должно быть проведено, "прольет свет на этот инцидент".

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.