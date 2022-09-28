Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 78.50 +1.79 Brent 86.27 +2.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.09.2022 20:40

ЕК даст твердый и единый ответ на диверсии против «Северных потоков»

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает контакт с государствами-членами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и рассчитывает на выяснение их причин в ходе расследования, заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Эта диверсия против инфраструктуры недопустима, на нее должен быть дан очень твердый и единый ответ", - сказал зампред ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Безопасность остается нашим абсолютным приоритетом. Ясно, что эти взрывы не являются случайностью. Получаемая до сих пор информация указывает на вероятность умышленного действия", - отметил Домбровскис.

Он выразил надежду, что расследование, которое должно быть проведено, "прольет свет на этот инцидент".

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕК, ГАЗ


Похожие новости


ЕК предложила приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро из фондов ЕС Совет ЕС утвердит предложение ЕК о приостановке облегченного визового режима с Россией В ЕС скоро выдвинут конкретные предложения по мерам в отношении виз для россиян - источник в ЕК В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022г Еврокомиссия предложила начать выделять кредиты Украине в рамках пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро ЕК к концу будущей недели объявит заключение по заявке Украины на статус кандидата на вступление в ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az