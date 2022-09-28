Жители Чехии потребовали отставки правительства на фоне энергетического кризиса

Тысячи митингующих вышли на улицы Праги, они обвиняют правительство в энергетическом кризисе, передает в среду Associated Press (AP).
Демонстранты под чешскими флагами выкрикивали: "В отставку, в отставку". Они критикуют правительство за поддержку санкций ЕС против России и считают несущественной помощь предприятиям, пострадавшим от резкого увеличения цен на энергию.
Протесты также прошли и в других городах Чехии.
Ранее аналогичная акция протеста прошла на Вацлавской площади в Праге 3 сентября, тогда в ней приняли участие около 70 тыс. человек.
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