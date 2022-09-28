Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции начала расследование по фактам утечек газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Расследование проводит шведская служба безопасности, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое по крайней мере в определенной степени затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за этим стоят иностранные силы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.
В документе отмечается, что расследование возглавляет прокурор подразделения национальной безопасности.
Произошедшее на газопроводах в службе назвали "значительной диверсией".
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.
Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в ИЭЗ Дании северо-восточнее Борнхольма.
Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.
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