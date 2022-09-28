Производство СПГ в России в августе выросло на 59% год к году

Производство сжиженного природного газа в России в августе 2022 года выросло более чем в полтора раза - до 2,4 млн тонн, сообщил Росстат.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,4 млн т, что больше, чем в августе 2021 года и в июле 2022 года, на 59,2% и на 2,9% соответственно. Производство СПГ за восемь месяцев 2022 года составило 21,6 млн т, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сводке ведомства.
Как сообщалось, в июле и августе 2021 года завод СПГ на "Сахалине-2" полностью останавливал производство для масштабного планового профилактического ремонта. Это позволило в 2022 году работать с большей производительностью.
Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.
В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалин-2", а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка ), установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.
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